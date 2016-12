475 kilo cocaïne gevonden na achtervolging

In een van de twee auto's die dinsdag na een achtervolging in Spijkenisse werden klemgereden zat 475 kilo coke. Dat heeft de politie donderdag bekendgemaakt.

De achtervolging begon bij een autobedrijf aan de Ampèreweg in Hellevoetsluis. Bewoners hadden melding gemaakt van een verdachte situatie. Twee auto's met daarin in totaal zes tot zeven mensen reden daar met hoge snelheid weg.In Spijkenisse slaagden agenten er in de voertuigen tot stoppen te dwingen op de Hongerlandsedijk en in de Rigolettostraat. Vier mannen werden aangehouden.De drugs zijn vernietigd. Naar de andere verdachten wordt nog gezocht.