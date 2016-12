Kleurige koraalvissen in Chris Natuurlijk van 24 december

Opknapbeurt Oceaneum, jacht op bloeiende planten, Good Food Book en Boeken Top Drie 2016 in Chris Natuurlijk van 24 december.

De kleuren spatten je tegemoet in de vernieuwde koraaltunnel. Duizenden visjes zwemmen er in het rif met (nep)koralen in alle kleuren. Na meer dan 15 jaar is het Oceaneum van Diergaarde Blijdorp toe aan een flinke opknapbeurt . De eerste fase is klaar en Chris Natuurlijk krijgt een rondleiding.Chris Natuurlijk gaat op jacht naar bloeiende planten in de winter. Samen met Baudewijn Odé van Floron , de organisatie die onderzoek doet naar wilde planten, wandelt Chris Natuurlijk door Tuin Schoonoord. Misschien bloeien er in dit kleine parkje tegenover het grote Park bij de Euromast wel planten die mee tellen voor de Eindejaarsplantenjacht . Echt tellen mag pas vanaf eerste Kerstdag tot 3 januari als lefhebbers overal in Nederland kijken welke planten er dan nog bloeien.In het GoodFoodBook staan 50 makkelijke recepten van foodies, bekende Nederlanders en topkoks. Zoals het recept voor een lekker toetje van Erik van Loo . De sterrenkok van restaurant Parkheuvel in Rotterdam vertelt in zijn eigen keuken waarom hij aan dit boek heeft mee gewerkt: voor elk verkocht boek krijgen 40 schoolkinderen in Malawi een schoolmaaltijd.In deze tijd van het jaar verschijnen overal lijstjes. In Chris Natuurlijk het lijstje met de mooiste drie boeken van 2016 volgens boekenman Hubert van Belois van LekkerlezenmetChrisNatuurlijk Over Chris Natuurlijk!Waar hoor je over mooie parken, goede boeken, of leuke wandelingen? Wat is de beste plek om duurzaam te dansen? Festivals, evenementen, lezingen en tentoonstellingen. Je hoort er meer van bij Chris Natuurlijk! Elke zaterdag van 08.00 tot 09.00 op 93.4 Radio Rijnmond.