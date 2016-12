Supermarkt Leerdam overvallen

Een supermarkt aan de Markt in Leerdam is donderdagavond overvallen. Een man kwam met een bivakmuts op de winkel binnen en bedreigde het personeel met iets dat leek op een stroomstootwapen.

Hij ging er zonder buit vandoor. De man vluchtte de winkel uit en ging er te voet vandoor richting de kerk. De politie begon direct een klopjacht en deed een melding via Burgernet om naar de man uit te kijken. Dit bleek tevergeefs.Of het om dezelfde dader gaat als bij enkele eerdere overvallen in Leerdam, is onduidelijk.De politie denkt al een tijdje dat er in Leerdam een serie-overvaller actief is. Eerder waren er overvallen op een tankstation, snackbar en opticien in het stadje.Het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond liet een paar weken geleden beelden zien van de overvaller