Leerdam telt meeste moslims

Van alle gemeenten heeft Leerdam relatief de meeste islamitische inwoners. Ruim 18 procent van de 20.000 inwoners is er islamitisch, staat in een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De onderzoekers hebben een religieuze kaart van Nederland opgesteld, met daarin de veranderingen op het gebied van geloofsovertuiging tussen 2010 en 2015.Het aantal moslims is in die periode met 0,4 procent toegenomen tot 4,9 procent van alle Nederlanders van 18 jaar of ouder.De vier belangrijkste christelijke geloven in Nederland nemen in belang af. In 2010 noemde 45 procent zich nog rooms-katholiek, Nederlands hervormd, gereformeerd of protestants. In 2015 was dat met 6 procent afgenomen.De helft van alle Nederlanders hangt geen enkel geloof aan.