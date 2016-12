Bijna 1,5 miljoen bezoekers voor Diergaarde Blijdorp

Het nieuwe koraalgebied in het Oceanium van Blijdorp Maleis tapirjong Penang is op 4 augustus in Blijdorp geboren

Diergaarde Blijdorp heeft in 2016 bijna 1,5 miljoen bezoekers getrokken. Dat zijn er iets minder dan het topjaar 2015, toen er meer nieuwe, grote attracties werden geopend.

Dit jaar moest Blijdorp het vooral hebben van de komst van nieuwe dieren. Na 18 jaar kon er weer een jonge Maleise tapir worden verwelkomd en waren er geboortes van zeldzame hyacinthara's, de bedreigde tocotoekans (maar liefst 6 jongen) en François-langoeren.



Ook was het druk in de kraamkamer van de uiterst zeldzame McCords doosschildpadden, Franse knorvissen en de populaire slurfhondjes.



In april werd de gerestaureerde stal voor grote koedoes en penseelzwijnen in gebruik genomen en nog voor de herfstvakantie zwommen er vissen in het nieuwe koraalgebied in het Oceanium, het Great Barrier Reef.



Diergaarde Blijdorp bestaat in 2017 160 jaar en viert dat met allerlei activiteiten. Ook worden er jongen verwacht bij de Indische neushoorns en okapi's en er zal verder gewerkt worden aan

het moderniseren van het Oceanium met een levend-koraalaquarium en een natuurbehoudscentrum.