Verzekeraar: laat professionals vuurwerk afsteken

De grootste verzekeraar in ons land, Achmea, heeft zich aangesloten bij het Vuurwerkmanifest. In het manifest wordt gepleit voor een verbod op consumentenvuurwerk, omdat mensen er steeds vaker ernstig en blijvend letsel aan overhouden.

Bestuursvoorzitter Willem van Duin van Achmea zegt dat de verzekeraar is gevraagd het initiatief te steunen. En we doen dat graag, zegt hij.''Bij elke jaarwisseling worden klanten van ons getroffen door vuurwerk. Zwaar beschadigde auto’s, afgebrande huizen en bedrijfspanden, kinderen en volwassenen met letsel aan handen, benen en ogen. Met alle trieste gevolgen van dien.'' Hij zegt dat zijn organisatie schade en persoonlijk leed liever voorkomt.Het Vuurwerkmanifest is in 2014 online gezet, mede op initiatief van onder meer het Oogziekenhuis Rotterdam. Inmiddels is het manifest door 800 organisaties en 31.000 particulieren ondertekend.