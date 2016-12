NAC Breda en Dijkhuizen per direct uit elkaar

NAC Breda heeft donderdagavond Marinus Dijkhuizen ontslagen als hoofdtrainer. De club vertelde de voormalig Excelsior-coach dat zijn contract na dit seizoen niet wordt verlengd, waarna beide partijen besloten per direct uit elkaar te gaan.

De 44-jarige Dijkhuizen vetrok in oktober van het vorige seizoen naar Breda om Robert Maaskant op te volgen. Hij eindigde in de Jupiler League als derde met NAC en verloor in de laatste play-off voor promotie naar de eredivisie van Willem II.



Dit seizoen slaagde Dijkhuizen er niet in om NAC lekker te laten draaien in de eerste divisie. Halverwege de competitie staat de club achtste.