Goederentrein botst op lege onderstellen Maasvlakte

Een goederentrein van DB Cargo is vrijdagochtend op lege onderstellen gebotst op de Beerweg op de Maasvlakte. Zes wagons zijn ontspoord. Er zijn geen gewonden gevallen of gevaarlijke stoffen vrijgekomen, zegt de brandweer.

Het is nog onduidelijk hoe de botsing kon gebeuren. "Dat is voor ons ook nog een vraagteken", zegt de woordvoerder van DB Cargo. "Onze trein was van Maasvlakte-West onderweg naar Kijfhoek. Met een lage snelheid zijn de trein en het rangeerdeel op elkaar gebotst."De schade valt mee, zegt de brandweer. Het treinverkeer bij de Beerweg op de Maasvlakte ligt voorlopig stil. Spoorbeheerder ProRail probeert zo snel mogelijk het verkeer weer op gang te krijgen.In april 2012 botsten voor het laatst twee goederentreinen op elkaar op de Maasvlakte. Twaalf wagons ontspoorden en een machinist raakte lichtgewond.De frontale botsing was destijds het gevolg van menselijke fouten en techniek . De treindienstleider had per ongeluk op hetzelfde spoor twee treinen toegelaten die in tegengestelde richting reden.Ook reed de machinist te hard en schoot het veiligheidssysteem van ProRail te kort.Bij het ongeluk van vrijdag gaat het om een andere situatie. Dit keer was er beveiliging aanwezig. Dat was vier jaar geleden niet het geval.