Opnieuw meer files in 2016

Foto: archief

Automobilisten stonden afgelopen jaar weer langer en vaker in de file. De filezwaarte is met 12 procent toegenomen ten opzichte van 2015, zegt de ANWB. Het drukste punt in de regio Rijnmond lag op de A20 van Hoek van Holland en Gouda tussen Kleinpolderplein en Moordrecht.

Dat punt staat op de derde plek in de lijst van de ANWB. De drukte is weer met een kwart toegenomen. Vorig jaar stond de A20 nog op de eerste plek, maar de drukte groeide dit jaar harder op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude.



De toename komt vooral doordat het economisch beter gaat, meent de ANWB. Ook komend jaar staan we daardoor hoogstwaarschijnlijk weer langer in de file.



De filezwaarte wordt berekend door de lengte keer de duur van de file te nemen. In de ochtendspits stonden automobilisten ongeveer 6 procent meer vast op de snelweg. In de avondspits was dat 14 procent.