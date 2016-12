Einde goedkope ouderendiners Lombardijen nabij

Foto: Roos Koole (ANP)

Ouderen in Rotterdam-Lombardijen dreigen hun verse maaltijd bij het buurthuis in de Menanderstraat kwijt te raken. Vanaf 1 januari moet huur worden betaald en dat kan de stichting die de maaltijd verzorgt niet opbrengen.

Het buurthuis stroomt geregeld vol met ouderen uit de buurt. De gemiddelde leeftijd is ver boven de 70. De meesten kennen elkaar wel: sommigen komen hier iedere dag om met elkaar te eten.



Stichting 010 Cuisine zorgt al bijna vier jaar iedere dag voor een verse en gezonde maaltijd. Die wordt geheel bereid en geserveerd door vrijwilligers. Voor slechts 4,50 euro kunnen ouderen uit de buurt komen eten om elkaar te ontmoeten. Zo hoeven ze niet de hele avond in hun eentje binnen te zitten.



Huur

Maar daar komt mogelijk een einde aan. Het buurthuis waar de maaltijden worden georganiseerd vraagt per 1 januari 3,50 euro per uur aan huur. Maandelijks is dat een paar honderd euro en dat kan 010 Cuisine niet betalen.



Veel ouderen vinden het jammer. "Het was altijd zo gezellig, je ontmoette elkaar hier, iedereen van dezelfde flat bij elkaar."



Het stoppen van 010 Cuisine is overigens nog niet helemaal definitief. De beheerder van het pand heeft aangegeven toch nog een keer om tafel te willen.