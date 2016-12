SP rent van Den Haag via Rotterdam naar Breda voor Serious Request

Hardlopend van het Binnenhof in Den Haag naar het Glazen Huis in Breda. SP-Kamerleden en -medewerkers leggen vrijdag de tocht van ruim tachtig kilomter af in estafettevorm om geld op te halen voor de goededoelenactie 'Serious Request' van 3FM. Onderweg hebben ze een cheque bij zich.

De lopers doen tijdens de zogenoemde RoemerRun Delft, Rotterdam, Zwijndrecht, Zevenbergen en Etten-Leur aan. SP'ers die meedoen zijn onder anderen leider Emile Roemer, partijvoorzitter Ron Meyer en de kandidaat-Kamerleden Lilian Marijnissen en Cem Lacin uit Rotterdam.De RoemerRun begon rond 06.00 uur bij de Tweede Kamer. Met wat vertraging kwamen de eerste lopers rond 08.30 uur aan bij het pand van RTV Rijnmond, waar Kamerlid Michiel van Nispen de cheque overnam van fractiemedewerker Daniël de Wit. "Het is even zoeken in het donker en we waren wat verdwaald in Delft."De lopers verwachten rond 15.00 uur in Breda te zijn. SP-leider Emile Roemer krijgt de eer om het laatste stuk van de route af te leggen en de cheque te overhandigen aan 3FM-dj's Domien Verschuren en Frank van der Lende in het Glazen Huis. Iedereen kan het laatste stuk meelopen tegen betaling.Serious Request is een jaarlijkse goededoelenactie van 3FM. Dj's laten zich de week voor Kerst opsluiten in het Glazen Huis zonder eten. Ze vragen op die manier aandacht voor een stille ramp. Dit jaar wordt geld ingezameld voor kindersterfte door longontsteking.