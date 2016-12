Terugluisteren: De Verlenging met boksen

Het Kerst Boksgala, Sparta-legende Tony van Ede en de volleyballers van Sliedrecht Sport. Het kwam donderdagavond in De Verlenging allemaal aan bod op Radio Rijnmond. Gemist of nog een keer terugluisteren? Dat kan hier, met presentator Clay Ruperti.

In Ahoy Rotterdam kwamen donderdagavond Nederlands beste boksers in actie. Zij boksten een interland tegen Italië. In de uitzending blikte verslaggever Frank Stout vooruit op het Kerst Boksgala.



Ook was er aandacht voor de heren van Sliedrecht Sport in het sportprogramma. Zij speelden in sporthal de Stoep een bekerwedstrijd in de kwartfinale tegen Coolen Alterno. Nog nooit eerder behoorden de volleyballers tot de laatste acht van het toernooi.