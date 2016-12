Gorinchem wil Vijfheerenlanden bij Zuid-Holland houden

Gorinchem vindt dat Leerdam en Zederik beter passen in Zuid-Holland. De kans is groot dat de gemeenten over een jaar bij de provincie Utrecht horen vanwege een fusie met het Utrechtse Vianen. Gorinchem is bang daar economische schade aan over te houden.

Leerdam, Zederik en Vianen fuseren in januari 2018 tot Vijfheerenlanden. Alleen is nog niet besloten tot welke provincie de nieuwe gemeente gaat horen.Utrecht is met een voorstel over de herindeling gekomen. Daarop mogen allerlei partijen reageren. Het kabinet komt vervolgens met een voorstel waarover de Kamer beslist.Gorinchem is het daar niet mee eens. De gemeente vindt de herindelingsplannen slecht geschreven en in strijd met de regionale belangen. De samenwerkingsrelaties zouden niet worden gerespecteerd door Utrecht dat de plannen heeft geschreven Volgens Gorichem is het voor het bedrijfsleven in de regio beter als Leerdam en Zederik bij Zuid-Holland blijven. De gemeente is bang dat er minder werk komt en kantoren leeg komen te staan.Bovendien is het een stuk makkelijker om Vianen te laten vertrekken uit Utrecht, dan twee gemeenten uit Zuid-Holland. Bovendien is het goedkoper, schrijft Gorinchem in een zienswijze.Het is onbekend hoeveel de herindeling zal kosten. Volgens Gorinchem heeft de provincie Utrecht daar geen duidelijkheid over gegeven.