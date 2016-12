Verdachten nog maanden vast voor schietpartij Rotterdam

De drie mannen die vastzitten voor een schietpartij in de Wieldrechtstraat in Rotterdam-Zuid, blijven nog zeker drie maanden in de cel. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam vrijdag bepaald.





De politie denkt dat er een verband is tussen meerdere schietpartijen in Rotterdam-Zuid. Eerder werd onder meer geschoten op de Vuurplaat, de Texelstraat, Polderlaan, Dordtselaan, Beijerlandselaan en Mijnsherenlaan. De verdachten van 22, 23 en 25 jaar werden op 12 december opgepakt in Rotterdam en het Limburgse Berg en Terblijt. Ze zouden iets te maken hebben met een schietpartij waarbij een 25-jarige Rotterdammer gewond raakte aan zijn hoofd en bovenlichaam.