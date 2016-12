Rechter: carbidschieten in Rockanje mag

Het carbidschieten op Oudjaarsdag in Rockanje kan doorgaan. De Rotterdamse rechter vindt dat de traditie niet te veel overlast veroorzaakt.

De vereniging Verontruste Burgers van Voorne wilde het carbidschieten voorkomen. Het zou voor overlast zorgen voor omwonenden en dieren. De rechter ging in die argumenten niet mee, omdat uit onderzoek van de Milieudienst Rijnmond DCMR zou blijken dat de overlast meevalt.Het carbidschieten leidde ook tot grote discussie in de gemeenteraad van Westvoorne. De oppositie vond dat de burgemeester naar een alternatieve locatie had moeten zoeken.Het carbidschieten bij de 1e Slag in Rockanje duurt van 12.00 tot 18.00 uur. Alleen inwoners van de gemeente Westvoorne mogen meedoen.