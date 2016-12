Politie Rotterdam boos over 'Pokémon-spel' met agenten

Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Een 51-jarige vrouw uit Ede is opgepakt, omdat ze op een website mensen zou hebben aangespoord politieagenten uit Rotterdam virtueel te belagen met stenen. De vrouw zou agenten herkenbaar hebben afgebeeld op Pokémon-figuurtjes.

Bezoekers van de site konden een soort Pokémon-spel spelen onder de naam Poke-A-Cop Go. De vrouw zou de agenten online hebben gezet naar aanleiding van onder meer de demonstratie tegen Zwarte Piet in Rotterdam, waarbij ruim honderd mensen werden opgepakt.



De vrouw werd vorige week al gearresteerd voor opruiing en bedreiging met openlijke geweldpleging en is alweer op vrije voeten. De politie wilde haar aanhouding stilhouden, zegt een woordvoerder vrijdag. Door berichtgeving in De Telegraaf kwam het toch naar buiten.



Justitie zal de vrouw waarschijnlijk een schikking aanbieden.