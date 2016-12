'Zwevende steen' zweeft weer

Wim T. Schippers met zijn zwevende steen De zwevende steen

De zwevende steen van Wim T. Schippers is weer zwevend te zien in Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. De steen van purschuim lag drie jaar stil op zijn sokkel, omdat 'ie kapot was.

De steen van 2.65 bij 1.85 bij 1.80 meter kan zweven doordat er magneten in het kunstwerk en de sokkel zitten. Er waren technische problemen mee, maar experts van de TU Delft hebben het weer aan de praat gekregen.



Schippers was aan het einde van de ochtend aanwezig bij de hernieuwde installatie van zijn steen.



Duwen

Schippers ontwierp de steen speciaal voor het ministerie van Volksgezondheid. Daar hing het jarenlang in de hal. Boijmans adopteerde 'Het Is Me Wat', zoals de steen heet, in 2005.



In 2008 begaf het kunstwerk het, omdat bezoekers te veel eraan zaten en zelfs ertegenaan duwden, zegt Sjarel Ex, directeur van Boijmans.



Kindertentoonstelling

De zwevende steen is vanaf vrijdag onderdeel van een kindertentoonstelling. Maar Ex is niet bang dat het kunstwerk dan juist kapot gaat. "Kinderen gaan heel respectvol om met kunst. En ik hoop dat ze er niet bij kunnen."