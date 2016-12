Politie vindt kilo's illegaal vuurwerk in schuur Oud-Alblas

Foto: Politie

De politie heeft in een schuur aan de Schoolstraat in Oud-Albas 40 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Ook lag er 3 kilo aan grondstoffen om vuurwerk in elkaar te knutselen. Een 25-jarige man uit Oud-Alblas is opgepakt.

Agenten deden donderdag een inval in de schuur na een tip. Daar lagen onder meer cobra's en illegale shells met verschillende diameters.



Experts van de Explosieven Opruimingsdienst moesten erbij komen om het vuurwerk op te ruimen.