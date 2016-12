Ooit in Lloyd: Venice (USA) Christmas Show

Venice (foto: Michel Porro)

De Amerikaanse folk en close harmony band Venice is een aantal maal te gast geweest in Live uit Lloyd. Vrijdag 23 december pakken we het kerstuur met Venice uit 2012 uit de archieven.



Een tijdloos mooi en aangenaam uur waarin je nader kennis maakt met de mannen achter de stemmen uit Californië. Oorspronkelijk zou The Kik te gast zijn maar door ziekte van gitarist en zanger Arjan Spies moeten we die opname uitstellen. We maken van de nood een deugd met een mooi uur Venice, veel plezier en alvast een heel fijne Kerst 2016...





