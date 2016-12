Epilepsie mogelijk oorzaak dodelijk ongeval Hellevoetsluis

Het dodelijke ongeval op de Haringvlietweg in Hellevoetsluis in 2014 was mogelijk het gevolg van een epilepsie-aanval van de bestuurster. De rechter heeft vrijdag besloten een deskundige aan te stellen die de vrouw gaat onderzoeken.

Bij het ongeval kwamen in mei 2014 twee Poolse voetgangers om het leven. De bestuurster, een 51-jarige vrouw uit Rockanje, schepte de slachtoffers op de fietsstrook van de N497. Zij raakte vervolgens een fietsster en belandde daarna in de sloot. Zij reed niet te hard en had ook niet gedronken.Volgens advocaat Rob Baumgardt lijdt zijn cliënt al enige tijd aan epilepsie. "Daar zijn verschillende vormen van. Een deel van de hersenen kan beschadigd zijn, maar het kan ook de gehele hersenpan treffen. In dat tweede geval kan de patiënt zich eerdere aanvallen niet meer herinneren."Baumgardt vindt dat relevant, voor een tweede verdenking tegen de vrouw: valsheid in geschrifte. In 2013 ontving zij een nieuw rijbewijs, na een "verklaring van geschiktheid". Die kreeg zij, omdat zij had gezegd al langer dan twee jaar aanvalsvrij te zijn. Dat bleek onjuist.De advocaat wijst erop dat ook in dit geval epilepsie de oorzaak kan zijn: de eerdere aanvallen zijn dan uit het geheugen gewist. De vrouw heeft in dat geval niet opzettelijk gelogen, aldus Baumgardt.De verdachte wordt nog van een derde feit beschuldigd. Na het dodelijke ongeval was haar rijbewijs ingetrokken. Enkele dagen later werd zij toch weer in Hellevoetsluis achter het stuur van een auto aangetroffen.De rechtszaak gaat op 21 april 2017 verder. Dan zal de zaak nog niet inhoudelijk worden behandeld.