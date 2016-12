Ouderen knuffelen dieren als therapie

Corry van der Kraan met de dwergpapegaai van Hug4Joy

Een dwergpapegaai, een hond, een aantal konijnen en miniatuurpaard Lilly. De Rotterdamse stichting Hug4Joy bezoekt met deze therapiedieren mensen in zorginstellingen, zodat zij de dieren kunnen vasthouden, aaien en knuffelen.

Volgens de stichting is het aaien van dieren goed voor mensen. "Dieren hebben een therapeutische werking", zegt Samantha Hylkema van Hug4Joy. "Bij mensen komt endorfine vrij, de bloeddruk daalt en het schijnt goed voor de gezondheid te zijn."



Eenzaamheid

Ouderen die op zichzelf wonen, kunnen een 'aaisessie' inplannen via hun speciale website. Hug4Joy komt dan met de dieren aan huis of naar zorginstellingen.



Corry van der Kraan fleurt ervan op. "Ik vind het heel leuk", zegt ze. "Het is heel belangrijk, vooral voor eenzame ouderen. Kijk, ik ben alleen, maar ik voel me niet eenzaam. Ik heb dingen te doen."



Makkelijk onderwerp

Niet iedere ouder weet zichzelf op die manier bezig te houden. Eenzaamheid onder ouderen is een bekend fenomeen; het knuffelen met de dieren zorgt voor wat geborgenheid. "Ook bij mensen met alzheimer blijft het lang naspelen. Dat is heel bijzonder om te zien", zegt Hylkema.



"De mensen praten onderling: 'oh, heb jij ook een konijn gehad?', terwijl ze normaal gesproken niet iets hebben om over te praten. Het praten over dieren is een makkelijk onderwerp."