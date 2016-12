KNVB ontslaat damesbondscoach Arjan van der Laan

Arjan van der Laan

De KNVB neemt per direct afscheid van bondscoach Arjan van der Laan. De reden is dat de KNVB er onvoldoende vertrouwen in heeft dat de oud-Spartaan met het Nederlands vrouwenelftal goed zal presteren op het EK dat komende zomer onder meer in Rotterdam wordt georganiseerd. Van der Laan was bondscoach sinds 1 oktober 2015.

Op de website van de KNVB laat technisch directeur Hans van Breukelen weten: “We willen Arjan bedanken voor zijn inzet en werk. Sinds zijn aanstelling heeft hij de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van het team richting het EK. Wij hebben er echter te weinig vertrouwen in dat hij de juiste persoon is om het team ook in de laatste fase goed te begeleiden."

Assistent-bondscoach Sarina Wiegman neemt de taken van Van der Laan op interim basis waar. De KNVB beraadt zich op een structurele invulling.