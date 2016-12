Directeur Odfjell Rotterdam vertrekt

Directeur Theo Olijve vertrekt bij Odfjell Terminals Rotterdam. Hij is bijna vier jaar in dienst geweest bij het tankopslagbedrijf.

Olijve kwam in 2013 bij Odfjell werken nadat het bedrijf in 2011 in opspraak was geraakt. Odfjell bleek de ontsnapping van de stof butaan niet te hebben gemeld bij de Milieudienst Rijnmond. Na een serie van andere incidenten werd het bedrijf meerdere keren gedeeltelijk stilgelegd.Geert Eijsink, de toenmalige directeur, werd daarna vervangen door Olijve. Zijn taak was om het vertrouwen bij de provincie en inspecties terug te winnen."Hij is in die opdracht geslaagd", zegt een woordvoerder. "Odfjell zit nu in een andere fase, waarvoor een ander soort leidinggevende nodig is."Odfjell aan de Oude Maasweg in de Botlek heeft inmiddels 60 procent van de opslagtanks weer in productie. Bij het bedrijf werken nog 155 mensen.