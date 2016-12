Bonden bang voor banen bij Delta Lloyd en NN

Vakbonden vrezen dat bij het samengaan van verzekeraars NN Group en Delta Lloyd opnieuw veel banen verloren gaan. Zonder de fusie zou de werkgelegenheid bij beide bedrijven de komende jaren echter ook zeker verder afnemen.

,,We zien een enorme consolidatieslag in de sector'', concludeerde voorzitter Reinier Castelein van vakbond De Unie. ,,Het is de enige manier voor verzekeraars om nog het hoofd boven water te houden. Daarbij grijpt de automatisering om zich heen, waardoor het personeel de dupe is.''CNV Vakmensen vreest dat zo'n duizend tot 1500 banen verloren gaan bij de fusie, die over vier jaar voor zeker 150 miljoen euro aan besparingen moet opleveren. Zonder het samengaan van de bedrijven zou de werkgelegenheid echter ook in gevaar zijn door de moeilijke marktomstandigheden in de verzekeringssector en de automatisering. Bij NN Group werken (eind 2015) ongeveer 11.500 mensen, bij Delta Lloyd ongeveer 4130.Beide ontwikkelingen zorgden de afgelopen tijd al voor omvangrijke reorganisaties in de financiële sector. Zo kondigden afgelopen weken Achmea en SNS forse banenverliezen aan, nadat eerder dit jaar al ING en ABN AMRO met ingrepen kwamen. Ook bij Rabobank wordt stevig gesaneerd.FNV wees op het belang van de ,,continuïteit en stabiliteit'' als eerste prioriteit bij de fusie. De bond wil waken voor een overhaast proces, waarbij de jacht op financiële voordelen de stabiliteit van het nieuwe bedrijf in gevaar brengt, bijvoorbeeld doordat IT-systemen slecht op elkaar aansluiten.De bonden gaven verder aan dat er in ieder geval goede afspraken bestaan bij NN en Delta Lloyd over cao's en sociale plannen.