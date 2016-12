Recorddrukte PostNL in week voor kerst

PostNL heeft in de week voor kerst een recordaantal pakketjes bezorgd. In een week tijd werden ruim 5,5 miljoen pakketten afgeleverd, zo laat het postbedrijf vrijdag weten. De piek kwam onder meer doordat er vaker en meer boodschappen en maaltijdboxen online werden besteld.

Op bijna 4 miljoen adressen in Nederland stond in de week voor kerst een bezorger van PostNL voor de deur. Om de klus te klaren werden tijdens de kerstdrukte 3800 pakketbezorgers ingezet, 600 meer dan normaal. In Boxmeer, Duiven en Waddinxveen werden per inwoner de meeste pakketten bezorgd.Het vorige record werd gevestigd rond sinterklaas. Toen werden ongeveer 5 miljoen pakketten bezorgd. Uit onderzoek van ING bleek al dat de sint het dit jaar aflegt tegen de kerstman. Van de ondervraagden gaf 22 procent aan alleen met sinterklaas cadeaus te geven, terwijl 25 procent dat alleen met kerst doet. Bij 19 procent worden beide feesten met cadeaus gevierd, bij 34 procent geen van beide.