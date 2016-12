Delta Lloyd stemt in met overnamebod NN Group

Delta Lloyd heeft zijn eerdere verzet tegen een overname door NN Group (Nationale-Nederlanden) laten varen. De verzekeringsbedrijven zijn het eens geworden over de transactie, lieten zij vrijdag weten. Als gevolg van de overname zal de merknaam Delta Lloyd op termijn komen te vervallen.

NN Group heeft zijn bod verhoogd naar 5,40 euro per aandeel Delta Lloyd, tegen 5,30 euro eerder. De overname heeft daardoor een totale waarde van 2,5 miljard euro.Delta Lloyd wees het eerdere bod van NN als te laag van de hand. Het bedrijf gaf daarbij echter ook aan substantiële voordelen te zien in een mogelijke deal. Het nieuwe bod wordt door het bestuur aangeraden, omdat het in ,,het beste belang'' zou zijn van het bedrijf en alle betrokkenen.,,We hebben alle alternatieven bekeken en dit is de beste optie'', stelde Delta Lloyd-bestuursvoorzitter Hans van der Noordaa in een toelichting. ,,Het is goed dat er zo een einde komt aan de onzekerheid over onze toekomst en het biedt zekerheid voor onze polishouders.''De topman kon nog niet aangeven hoe zijn aandeelhouders tegen het bod aankijken. Hij sprak echter het volste vertrouwen uit in hun steun. Van der Noordaa riep NN eerder op tot een significante verhoging van het bod, nu benadrukte hij echter ook andere zaken dan de prijs die ervoor zorgen dat de deal met NN een goede is.Daarbij wees hij onder meer de op moeilijke positie die levensverzekeraars hebben, door de lage rente en de stevige concurrentie. Die maakt consolidatie in de markt onvermijdelijk.De bedrijven verwachten samen een sterke speler in Nederland en België te kunnen vormen, op het gebied van pensioenen, schadeverzekeringen en vermogensbeheer. Daarbij worden naar verwachting aanzienlijke kostenvoordelen gehaald, doordat er efficiënter kan worden gewerkt. Die voordelen worden momenteel op minstens 150 miljoen euro in 2020 geschat. De bedrijven verwachten verder samen een sterke financiële positie te hebben.Over de leiding van Delta Lloyd onder de vleugels van NN moet nog een besluit worden genomen. Van der Noordaa legt zijn functie als topman van Delta Lloyd neer na de afronding van de overname, naar verwachting in het tweede kwartaal van volgend jaar.