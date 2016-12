Het Kerst Boksgala op TV Rijnmond

Boksen

Vrijdagmiddag is er op TV Rijnmond een uitgebreide samenvatting te zien van de tweede editie van het Kerst Boksgala in Ahoy. Donderdagavond namen Nederlands beste boksers het op tegen Italië.

Geniet in de uitzending van alle wedstrijden, hoogtepunten en reacties van evenement in Rotterdam. Nederland won met 6-1 van de Italiaanse boksers.



De samenvatting van het Kerst Boksgala is vrijdagmiddag vanaf 17:19 uur te zien op TV Rijnmond en wordt ieder uur herhaald.