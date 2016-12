Consumentenvuurwerkbranche wil op culturele erfgoedlijst

Aad Timmerman van de digitale petitie info@vuurwerktradtie.nl voelt nattigheid voor zijn Berkelse vuurwerkschuur en ganse branche Ondanks de groeiende weerstand gaat Timmmermans' lucratieve verkoop onverminderd voort plompverloort De info@vuurwerktraditie.nl poster met ondertekenings-oproep

De weerstand tegen consumentenvuurwerkverstrekking en de gevaarlijke afsteekexcessen.

Op de speciale petitie die is opgestart door een Oogziekenhuis-arts, hebben inmiddels al zo'n 800 instanties bezwaar aangetekend tegen onverantwoord vuurwerkge- c.q. misbruik.



Vandaag ondertekende een van de grootste zorgverkeraars Achmea deze digitale bezwaarlijst.



Hierdoor in het nauw gedreven erkende commerciële vuurwerkverkopers voelen nu nattigheid en zijn bevreesd dat hun lucratieve einde-jaarshandel eindig is.



Daarom zijn ze een tegen-offensief begonnen, want per jaar spekt de eerzame vuurwerktak de staatskas en dus de economie met een slordige 100 miljoen euro's, is hun stellingname



Via de info@vuurwerktraditie.nl-petitie vragen ze knal en siervuurwerk-minnend Nederland om hen te steunen, een hart onder de riem te steken en uiteindelijk het afsteken van rotjes en dergelijke op de Nationale Inventarislijst voor Immaterieel Cultureel Erfgoed te krijgen.



Tienduizenden vuurwerkliefhebbers hebben dit verzet-initiatief al ondertekend en zo op internet hun digitale ongenoegen uiteengezet.



Schrikbeeld is dat er in de toekomst, als het aan critici ligt voortaan alleen met oud op nieuw door professionele pyrotechniki, onder strict gemeentelijk bevoegd gezag-toezicht vuurwerk mag worden afgestoken en - geknald.



Van mede-petitie initiatiefnemer Aad Timmerman, die in Berkel Rodenrijs een vooralsnog goedlopende vuurwerkschuur uitbaat, verneemt Jack Kerklaan het hoe en waarom van de doelstelling en wat er verder misgaat........