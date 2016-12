Mannen vast voor drugssmokkel Rotterdamse haven

Twee mannen zitten vast omdat ze mogelijk betrokken waren bij de smokkel van 28 kilo cocaïne via de Rotterdamse haven. Een 34-jarige man uit Heerlen zat al in hechtenis.

Een 30-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats werd donderdag in Zwolle aangehouden.



De lading van 28 kilo cocaïne werd begin november in de haven onderschept door snuffelhonden. De drugs zaten in een container uit Curaçao met daarin ook de boedel van een verhuizing.