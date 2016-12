Kaarsje voor neergeschoten Jack Dawson Green in Barendrecht

Leerlingen van scholen in Barendrecht en de Hoeksche Waard steken op Kerstavond kaarsjes aan op zo'n veertig oorlogsgraven in de regio. Eén van de initiatiefnemers is de 76-jarige Anton de Man. Hij was als klein kind ooggetuige van het neerhalen van het toestel van Australiër Jack Dawson Green.

Het is 17 maart 1945. Twaalf Spitfires van 603 Squadron vallen verschillende spoorwegen in Nederland aan, met als doel het gebruik ervan door de Duitse bezetter te ontregelen.Tijdens de terugvlucht ziet de 21-jarige piloot Jack Dawson Green een militaire vrachtauto over de brug bij Barendrecht rijden en meldt dit. Hij duikt vrijwel meteen omlaag om aan te vallen.De dan 5-jarige Anton de Man ziet het die dag samen met zijn zusje allemaal gebeuren vanaf het erf van de boerderij van zijn ouders:''Het was die zaterdagmiddag mooi weer en ineens zien we allerlei kleine vliegtuigjes aan komen vliegen. De Duitsers die bij ons woonden en het afweergeschut bij de Barendrechtse brug bedienden, vlogen naar buiten met geweren in hun handen. Ze riepen: 'Engelsen, Engelsen!', want dat hadden ze gezien aan de ringen onder de vleugels.''Anton schrikt zich rot als één van toestellen plotseling naar beneden duikt richting de boerderij: ''Opeens komt er eentje terug en die vliegt recht op ons af en schiet op de truck die op de weg voor ons reed.''''Hij maakt opeens een scherpe draai naar links en stort neer. Als ik mijn ogen sluit zie ik nog steeds de onderkant van die Spitfire.''Uren later ziet de kleine Anton dat de Duitsers een wit doek met daarin de omgekomen piloot naar de boerderij van de buren brengen.Het maakt zo'n grote indruk op Anton de Man dat het hem zijn hele leven blijft fascineren. Wie was de neergehaalde piloot en waar ligt hij begraven?''Dat vergeet je nooit. Ik heb heel veel begraafplaatsen bezocht, maar nergens vond ik zijn graf.''''Totdat mijn zoon in 2008 met een boek kwam waarin beschreven werd waar hij begraven lag. Ik ben diezelfde avond nog in de auto gestapt en ben naar Barendrecht gereden. 's Avonds na 63 jaar stond ik dan eindelijk bij zijn graf.''Samen met andere mensen schreef De Man een brief naar de gemeente om ervoor te zorgen dat de moedige jonge piloot die helemaal uit Australië kwam om tegen de Duitsers te vechten, nooit vergeten zal worden.Zo werd het paadje waar de Spitfire neergehaald werd officieel het Jack Dawson Green Pad. In aanwezigheid van de 91-jarige zus van de omgekomen piloot werd het naambordje op 3 mei 2010 onthuld. Een klein monument in de buurt wordt tot op de dag van vandaag onderhouden door basisschoolleerlingen.Nu worden er ook kaarsjes gebrand op Kerstavond. Voor Jack, en voor tientallen andere geallieerden, die streden voor de vrijheid van Nederland en begraven liggen in Barendrecht en de Hoekse Waard.