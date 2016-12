Nooit meer taai ganzenvlees met dit Schiedamse recept

Hoe bereid je een lekker stukje ganzenborst voor het kerstdiner? "Belangrijk is dat je het op een lage temperatuur bakt en niet te lang", zegt poelier Dirk-Jan Polak uit Schiedam.

Polak hoorde radiopresentator Herman Vriend eerder deze week in RijnmondNU vertellen dat zijn stukje ganzenborst zo taai was en nam contact op.Herman vertelde dat hij de ganzenborst een kwartier lang op 180 graden in de oven heeft gedaan. "Dat is veel te lang en op een te hoge temperatuur", zegt Polak."Ervaring is ook erg belangrijk", zegt Polak. "Daarom hoop ik dat hobbykoks de hoop niet opgeven na een mislukte biefstuk."Volgens de poelier is de gans een onderschat stukje vlees. "We kennen het niet, omdat het weinig verkocht wordt. Terwijl er veel ganzen in Nederland worden geschoten. Ik vind het zonde dat die dieren worden weggegooid, dus ik hoop dat gans op het kerstmenu komt te staan!"