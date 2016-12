Arrestatie voor schietpartijen in Rotterdam-Zuid

Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

De politie heeft een 24-jarige Rotterdammer opgepakt voor twee schietpartijen deze maand in Rotterdam-Zuid. Leden van het arrestatieteam hielden de man vrijdagochtend in Schiebroek aan.

Zondag 4 december werden twee mannen neergeschoten bij een cafe aan de Stieltjesstraat op de Kop van Zuid. Een paar dagen later was er een schietpartij in een portiek aan de Wieldrechtstraat, waarbij ook iemand door een kogel werd geraakt.



Volgens de politie werd een grootschalig onderzoeksteam ingesteld om de zaken op te lossen. Twee mannen van 22 en 25 jaar werden al snel opgepakt in Berg en Terblijt. Een 23-jarige Rotterdammer kon in zijn woonplaats worden aangehouden.



De recherche ging door met het onderzoek naar de vierde verdachte. Dat leidde vrijdag naar Schiebroek waar de man inderdaad werd gevonden. In het pand is ook een vuurwapen in beslag genomen.



De Rotterdammer wordt verdacht van poging tot doodslag. De andere verdachten zitten ook nog vast. Hun voorarrest is donderdag met drie maanden verlengd.