Drugschemicaliën in schuur Rotterdam-Noord

Foto: politie

De politie heeft in een schuurtje in de Rotterdamse Benthuizerstraat chemicaliën gevonden waarmee speed kan worden gemaakt. Aanleiding voor de doorzoeking was de ontmanteling van twee drugslaboratoria eerder deze week.

Agenten troffen woensdag aan de Kabbelaarsbank in Ouddorp een werkend xtc-lab aan. Bij een tweede inval aan de Molendijk in 's-Gravendeel werd ook een drugslab gevonden.



Drie verdachten zitten vast. Het zijn mannen van 40, 43 en 52 uit Zwijndrecht en Rotterdam. De recherche hield het trio al een tijdje in de gaten.