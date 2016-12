Grote brand in bedrijfsloods Zuidland

Foto: MediaTV

In een bedrijfsverzamelgebouw op industrieterrein Harregat in Zuidland is vrijdagavond een grote brand uitgebroken. De brand begon rond 21.40 uur aan de Raadsheerenhoek door nog onduidelijke oorzaak.

De brandweer schaalde snel op en sprak een kwartier later al van een zeer grote brand.



Brandweerwagens uit meerdere plaatsen zoals Spijkenisse en Hellevoetsluis helpen bij het bestrijden van de brand. Twee hoogwerkers zijn ingezet om de brand vanaf boven te blussen.



Het gaat om een modern gebouw met brandwerende compartimenten. Een woordvoerder van de brandweer had er rond 23.00 uur goede hoop op dat een deel van het verzamelgebouw behouden blijft.