Stroomstoring in Zwijndrecht na brand in elektriciteitshuisje

Door een brand in een elektriciteitshuisje aan de Hyacintstraat in Zwijndrecht zijn vrijdagavond 1600 huishoudens zonder stroom komen te zitten. De brand ontstond kort voor 23.00 uur en was snel onder controle.

Monteurs van netbeheerder Stedin hadden de storing in de nacht van vrijdag op zaterdag opgelost. Bij ruim 250 huishoudens werd een noodaggregaat ingezet.



Waardoor de brand in het verdeelhuisje is ontstaan is niet duidelijk.