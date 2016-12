Meldpunt vuurwerkoverlast weer geopend

Vuurwerk (archieffoto)

Met de jaarwisseling in het vooruitzicht, is het Meldpunt Vuurwerkoverlast weer geopend. Op vuurwerkoverlast.nl kunnen mensen voor het vijfde jaar op rij klachten indienen over knallen of rotzooi door vuurwerk.





Over de stijging van het aantal klachten was een jaar geleden discussie. Er kwamen namelijk de nodige valse meldingen binnen en het kan ook dat meer mensen de weg naar het meldpunt wisten te vinden.



Daarnaast was vuurwerkoverlast.nl afgelopen jaarwisseling vijf dagen langer open dan de jaren ervoor.



Rotterdams initiatief

Het meldpunt was in 2011 een initiatief van Arno Bonte, raadslid voor de Rotterdamse GroenLinks-fractie. Hij zegt dat elk jaar weer voor miljoenen euro's aan schade wordt veroorzaakt en dat veel mensen er last van hebben.







