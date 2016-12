Onderzoekers sturen wandelaars op plantenjacht

Plantenjacht

Welke planten bloeien tegenwoordig ook in de winter? Onderzoekers hopen antwoord te krijgen op die vraag door zoveel mogelijk vrijwilligers tijdens een 'Eindejaars Plantenjacht' op zoek te laten gaan naar weerbarstig groen.

De speurtocht komt uit de koker van stichting FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland), die graag wil weten welke planten zich het minst aantrekken van de dalende temperaturen. Vorig jaar kwamen het madeliefje, de paardenbloem en straatgras als winnaars uit de bus.



Ook dit keer is rond de jaarwisseling waarschijnlijk nog het nodige groen te zien, vertelt Baudewijn Odé van FLORON in Tuin Schoonoord, tegenover Het Park bij de Euromast in Rotterdam. ''Hoe warmer het is, hoe meer planten er bloeien'', vertelt hij.



Euromast

In de historische tuin aan de Kievitslaan blijken eind december nog allerlei bijzondere planten te staan. Zo staat een roos te bloeien en doet de kersenboom het prima. Dat ook het winterjasmijn er goed bijstaat, is dan weer minder verrassend.



Wie graag wil meetellen, heeft eigenlijk alleen een paar wandelschoenen en een internetverbinding nodig. FLORON vraagt natuurliefhebbers om tijdens een wandeling alle wilde en verwilderde planten te noteren die in bloei staan.



Klimaatverandering

''We willen zo gewoon een beetje in beeld krijgen wat de consequenties van warme winters zijn voor de planten'', zegt Odé. ''En ook een beetje om te laten zien wat de effecten zijn van klimaatverandering.''



Ook mensen die nog net het verschil kennen tussen een zonnebloem en een sequoia hoeven niet thuis te blijven. De onderzoeksstichting stelt via de website een kaart met foto's van veel voorkomende planten beschikbaar.