Hoogvlieter opgepakt na mep met vuurwapen

Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

De politie heeft een 34-jarige man opgepakt die iemand met een vuurwapen op het hoofd zou hebben geslagen in Hoogvliet. Agenten losten een waarschuwingsschot toen de verdachte bij zijn aanhouding plots naar zijn broekband greep.



De politiemensen waren afgekomen op een melding over mishandeling op de Oude Wal. Daar had een 24-jarige man uit Hoogvliet een hoofdwond opgelopen, naar verluidt toen hij werd geslagen met het vuurwapen.



Agenten gingen op zoek naar de dader en zagen al snel iemand lopen die voldeed aan het signalement. Omdat de man mogelijk een vuurwapen bij zich droeg, gingen agenten met getrokken wapens op hem af.



Broeksband

De situatie dreigde even te escaleren toen de verdachte maar bleef doorlopen en naar zijn broeksband greep, alsof hij een wapen wilde trekken. Agenten slaagden er na het waarschuwingsschot in de Hoogvlieter aan te houden. Niemand raakte gewond.



De verdachte bleek overigens geen wapen bij zich te hebben. De politie doorzocht later het huis van de man en vond daar wel munitie.