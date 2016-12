Pim Blokland verlaat Raad van Commissarissen Feyenoord

Pim Blokland is per direct opgestapt uit de Raad van Commissarissen van Feyenoord. Blokland heeft dit vrijdag schriftelijk laten weten aan de overige leden van de Raad van Commissarissen en de directie van de Stadionclub.

Over de achtergronden van het besluit doen Feyenoord en Blokland geen nadere mededelingen. Recent maakte ook commissaris William Bontes bekend de Raad van Commissarissen te gaan verlaten, waardoor er nu twee nieuwe commissarissen aangesteld moeten worden.



Pim Blokland was bijna zeven jaar geleden een van de grondleggers van de zogeheten ‘Vrienden van Feyenoord’. Een groep door hem verzamelde supporters gaf Feyenoord een kapitaalinjectie van ruim 30 miljoen euro in ruil voor 49 procent van de aandelen van de club. Doel van de VvF was om zo de technisch failliete club weer ademruimte te geven om de financiën nog verder op orde te krijgen en bovendien te werken aan nieuw sportief succes. Blokland werd door de VvF voorgedragen als commissaris voor de club en is eind 2010 als zodanig benoemd.