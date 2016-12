Jaarcijfers Sparta: promotie was pure noodzaak

Spelers van Sparta trainen op Het Kasteel

Het kampioenschap van de Jupiler League en de bijbehorende promotie zijn voor Sparta een financiële reddingsboei gebleken. Dat is op te maken uit de jaarcijfers die de Kasteelclub heeft gepresenteerd. Werd het vorige seizoen nog afgesloten met een tekort van een miljoen euro, voor het lopende seizoen wordt gerekend op een winst van zeven ton.

Sparta begrootte afgelopen zomer de winst voor het boekjaar 2016/2017 op 300.000 euro. Onlangs is die verwachting bijgesteld naar 700.000 euro in verband met hogere recettes en meer sponsorinkomsten. Het maken van winst was voor Sparta de afgelopen jaren in de Jupiler League praktisch onmogelijk, omdat het bijvoorbeeld in het seizoen 2015/2016 werkte met een negatieve begroting van 1,25 miljoen euro. De noodzaak van handhaving in de eredivisie is daarmee dubbel en dwars aangetoond, al was het alleen maar omdat in het laatste jaar op het op-één-na-hoogste niveau het groepsvermogen afnam van 44.000 euro positief naar bijna een miljoen negatief. Het werkkapitaal liep het afgelopen boekjaar terug van 1,1 miljoen negatief naar -1,9 miljoen. De club heeft dit op kunnen vangen door nieuwe leningen aan te gaan en een aantal sponsoren vooruit te laten betalen.



Hoewel de vooruitzichten voor het huidige boekjaar dus positief zijn, zal Sparta nog meer initiatief nemen om haar financiële positie te versterken. Zo zal deze winterstop worden gekeken of van een aantal overbodige contractspelers afscheid kan worden genomen d.m.v. verhuur of ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Daarnaast wil de clubleiding het stadion verder exploiteren. Het concert van de Rotterdamse band Broederliefde op 29 april aanstaande is dan ook een stap in de goede richting.



Het jaarverslag laat verder zien dat de vacature die is ontstaan door het vertrek van bestuurslid technische zaken Pim Verbeek voorlopig wordt ingevuld door Alex Pastoor, die reeds trainer en voetbalmanager is op het Kasteel. Dit is opmerkelijk, omdat in het verslag ook staat te lezen dat voorstellen uit de technische driehoek Pastoor/Reiziger/Roks moet worden goedgekeurd door het bestuurslid technische zaken (wat nu dus Pastoor is). Wat verder opvalt is dat Sparta een erfenis heeft ontvangen. Een overleden supporter heeft zijn huis nagelaten aan de club. Het financiële beleid van Sparta heeft er toe geleid dat de licentiecommissie van de KNVB de club opnieuw heeft ingedeeld in Categorie 2 van het licentiesysteem.