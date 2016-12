Hennepkwekerij ontdekt na brand Zuidland

Brand in Zuidland (Foto: MediaTV)

De hulpdiensten hebben een hennepkwekerij gevonden in het bedrijfsverzamelgebouw in Zuidland waar vrijdagavond brand woedde. Alle verboden stoffen gingen volgens de veiligheidsregio in vlammen op.

De autoriteiten onderzoeken nog of er verband is tussen de kwekerij en het uitbreken van de brand. Dergelijke plantages gaan gepaard met brandgevaarlijke toestanden. Zo ligt er vaak een wirwar van kabels omdat de stroom wordt afgetapt.



De brand veroorzaakte vrijdag schade aan het pand, waarin meerdere bedrijven zijn gevestigd. Brrandweerkorpsen uit meerdere plaatsen rukten uit om het vuur te blussen. Omstreeks middernacht was de brand onder controle.