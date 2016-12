Inbrekers betrapt in Barendrecht; één arrestatie

Politie

Een vermeende inbreker is vrijdagavond opgepakt in Barendrecht nadat hij was betrapt door omwonenden. Dat gebeurde toen een groep van drie of vier mannen de achterdeur forceerde van een woning aan de Leewenburg.

Buren hoorden volgens de politie gestommel in het huis ernaast en belden het alarmnummer. Agenten zagen vervolgens een man de achtertuin uitrennen. Tijdens de daaropvolgende achtervolging gooide de verdachte een tas vol inbrekerswerktuigen weg.



Het lukte de 29-jarige Amsterdammer uiteindelijk niet de agenten voor te blijven. Bij zijn aanhouding bleek dat hij ook een zogeheten 'flipper' in zijn binnenzak had; een hulpmiddel om deuren open te prutsen die niet op slot zijn gedraaid.



Pepperspray

De politie vond later ook nog een schroevendraaier en een busje pepperspray in de achtertuin van de woning waar de criminelen hadden toegeslagen. De andere verdachten zijn nog voortvluchtig.



Inbrekers slaan rond de feestdagen vaker toe dan gebruikelijk, omdat hun slachtoffers vaker de deur uitzijn. De politie adviseert mensen om altijd te zorgen dat huizen er bewoond uitzien, bijvoorbeeld door lichten te laten branden en de radio aan te zetten.