Waar komt het Engelse woord 'hijack' vandaan?

Vliegtuigkaping

Jacques Lansbergen belde ons en vroeg

Wij spreken van een kaping maar in het Engels is dat 'hijack'. Waar komt dat vandaan? Klinkt best vrolijk in het Engels (Hi, jack!).



