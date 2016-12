Wat is de oorzaak dat de zon elke dag later ondergaat in Egypte?

Adrie van der Hoek belde ons en wilde het volgende weten:

Wat is de oorzaak dat de zon elke dag later ondergaat in Egypte?



Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag het de Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.