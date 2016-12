Jaaroverzicht amateurvoetbal 2016

Het moment van 2016: Excelsior Maassluis is landskampioen

In Radio Rijnmond Sport is zaterdag uitgebreid teruggeblikt op het jaar van de amateurclubs uit regio Rijnmond. In dat jaar werd Excelsior Maassluis de laatste landskampioen van de amateurs. Trainer Jeroen Rijsdijk en verdediger Daan Smith blikken met onze verslaggevers terug op die bijzondere prestatie van het 'Leicester City van de Topklasse'.

Het was ook het jaar waarin werd begonnen met een nieuwe competitiestructuur, wat zorgt voor doorstroming tussen het amateurvoetbal en het profvoetbal. Ook de andere clubs uit onze regio komen uitgebreid aan bod. De prestaties van BVV Barendrecht, ASWH, SteDoCo en Capelle geven genoeg stof tot gesprek.



