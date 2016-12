DENK verbaasd om vertrek Sylvana Simons

De partijleider van DENK, Rotterdammer Tunahan Kuzu, reageerde verbaasd op het vertrek van zijn partijgenote

DENK heeft zaterdag verbaasd gereageerd op het besluit van Sylvana Simons om in stilte een eigen politieke partij te beginnen. ''Wij hebben haar emotioneel gesteund en financieel ondersteund'', schrijven de in Rotterdam gevestigde oud-collega's van Simons.

Simons onthulde in een interview met De Volkskrant dat ze opstapt. De politica kon zich niet meer vinden in de koers van de partij, die zelf een afsplitsing is van de PvdA. Ook voelde ze zich onvoldoende gesteund nadat een bedreigend filmpje over haar was verschenen.



''Ik ben blij dat ze racisme op de politieke agenda hebben gezet, maar ik wil niet alleen maar tégen iets zijn'', legde Simons uit in het vraaggesprek. Ze kreeg onder meer steun van de campagneleider van DENK, die ook overstapte naar haar nieuwe partij Artikel 1.



Media

DENK, dat een partijkantoor heeft aan de Rotterdamse Schiekade, zegt het nieuws over het vertrek van Simons via de media te hebben vernomen. Simons bevestigde in het interview dat ze haar collega's uit voorzorg niet heeft geïnformeerd.



''Ik had het gedaan als ik het gevoel had dat ik dat veilig kon doen'', stelde ze. ''Een scheiding komt niet van de ene op de andere dag. Soms moet je 's nachts ertussenuit knijpen omdat je partner je niet onbeschadigd zal laten gaan.''



Steun

DENK herkent zich niet in de kritiek dat Simons te weinig steun is geboden. ''In roerige tijden hebben wij ons ingezet voor haar veiligheid'', meldt de partij. ''Wij hebben het voor elkaar gekregen dat er passende beveiligingsmaatregelen voor haar werden getroffen.''



Simons wil met haar nieuwe partij inzetten op 'verbinding en bescherming van artikel 1 van de Grondwet', dat discriminatie verbiedt. Ook voor Denk is verbinding een speerpunt: ''Juist in deze tijden moeten wij elkaar vasthouden om Nederland rechtvaardiger, gelijkwaardiger en eerlijker te maken.''