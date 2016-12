Bijzonder huwelijksaanzoek op meldsysteem hulpdiensten

Aanzoek

Tussen de meldingen over branden en uitrukkende ambulances viel zaterdagmiddag een ongebruikelijke vraag te lezen op het meldsysteem van de hulpdiensten. 'Lieve Cindy, wil je met mij trouwen', wilde brandweerman Marco weten.

Het P2000-systeem van brandweer en ambulancediensten wordt vaker gebruikt om een persoonlijke boodschap te delen, maar een huwelijksaanzoek is wel erg bijzonder. Zo dacht Cindy er ook over: de twee stappen binnenkort in het huwelijksbootje.



''Ze vond het geweldig. Ze had het absoluut niet verwacht'', glunderde Marco vanuit de kazerne van de Vlaardingse brandweer. Daar waren zaterdag de partners en kinderen van de brandweerlieden aanwezig voor een kerstdiner, onder wie Cindy.



Televisie

Marco besloot zijn aanzoek via het meldsysteem te doen nadat hij een vergelijkbare actie op televisie had gezien. ''Ik zag dat het op een bord werd geprojecteerd'', vertelt hij. ''Toen dacht ik, misschien kan ik het via P2000 regelen.''



De twee zijn al 3,5 jaar samen en gaan dit jaar vermoedelijk een onvergetelijke kerst tegemoet. Als Marco tenminste niet wordt weggeroepen vanwege een brandmelding.