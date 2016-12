Jaaroverzicht Feyenoord, Excelsior, Sparta en FC Dordrecht

In Radio Rijnmond Sport bespreken onze verslaggevers het afgelopen voetbaljaar

In de uitzending van Radio Rijnmond Sport is zaterdagmiddag uitgebreid stilgestaan bij de prestaties van de regioclubs in het betaald voetbal. Met name het kampioenschap van Sparta in de Jupiler League en de bekerwinst van Feyenoord sprongen er in 2016 uit.

Onze vaste verslaggevers Dennis van Eersel, Sinclair Bischop, Ruud van Os, Clay Ruperti en Dennis Kranenburg praten onder leiding van presentator Walter Tempelman over de clubs die zij iedere week van dichtbij zien. Wat waren de hoogte- en dieptepunten? En hoe ziet de toekomst eruit? Dit alles en meer wordt aan de hand van de mooiste geluidsfragmenten besproken in Radio Rijnmond Sport.



De volledige uitzending kun je hierboven terug luisteren.