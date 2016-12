Ambulancemedewerker krijgt klappen op Kerstavond

Andre Gideplaats in Rotterdam-Alexander. Foto: MediaTV

Een ambulancemedewerker heeft op Kerstavond klappen gekregen bij een melding in Rotterdam-Alexander.

Er werd een onwelwording gemeld met een noodknop uit een flat aan de Andre Gideplaats. Bij dat soort meldingen gaat de politie standaard mee, omdat de ambulancemedewerkers ook een huis binnen moeten komen.



De buurman, een mantelzorger, stond al te wachten bij de voordeur. Hij wilde een ruitje inslaan, om zo snel mogelijk bij het slachtoffer te komen. Maar omdat de politie al bijna was gearriveerd, werd de man verzocht om de hamer op te bergen. Dat ontaardde in een vechtpartij, volgens de politie, met klappen over en weer.



De gewonde ambulancemedewerker en de onwel geworden persoon zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Tegen de buurman wordt aangifte gedaan, zegt de politie. Hij is niet aangehouden.