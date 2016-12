Bijtende hond doodgeschoten in Hoek van Holland

De politie heeft zaterdagavond een hond dood moeten schieten aan de Schoolstraat in Hoek van Holland. De hond had meerdere mensen gebeten. Een vrouw is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

De hond is een kruising tussen twee soorten terriërs, een Staffordshire en een Pitbull. Het dier viel eerst de baas aan, daarna de vrouw.



Omdat het dier niet gekalmeerd kon worden, probeerde de baas de hond nog neer te steken, maar dat lukte niet. Agenten hebben het dier dood uiteindelijk doodgeschoten.